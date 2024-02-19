Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ему ничего не известно о возможном задержании брата, Андрея Коца. Он уточнил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что сейчас находится в Авдеевке.
Мне ничего не известно. Я вообще в Авдеевке, — заявил Коц.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц был задержан с марихуаной в Москве. По данным канала, инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Как пишет Baza, сотрудники полиции остановили Коца на улице Декабристов. Он начал волноваться, после чего стражи порядка решили провести досмотр.
По информации канала, сотрудники полиции обнаружили у Андрея Коца два грамма марихуаны. Baza отмечает, что Коц купил закладку с запрещенным веществом незадолго до задержания, он достал ее с тыльной стороны дома.
По информации канала, уголовное дело в отношении военкора возбуждать не стали ввиду малого количества запрещенного вещества, которое нашли у него при досмотре. Решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего журналисту наркотик. Коц отказался комментировать сообщение о задержании.
До этого актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали на улице Антонова-Овсеенко в Москве с пакетиком мефедрона. Артиста остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.