Военкор Коц отреагировал на сообщения о задержании брата с наркотиками Александр Коц заявил, что ему ничего не известно о задержании брата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ему ничего не известно о возможном задержании брата, Андрея Коца. Он уточнил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что сейчас находится в Авдеевке.

Мне ничего не известно. Я вообще в Авдеевке, — заявил Коц.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц был задержан с марихуаной в Москве. По данным канала, инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Как пишет Baza, сотрудники полиции остановили Коца на улице Декабристов. Он начал волноваться, после чего стражи порядка решили провести досмотр.

По информации канала, сотрудники полиции обнаружили у Андрея Коца два грамма марихуаны. Baza отмечает, что Коц купил закладку с запрещенным веществом незадолго до задержания, он достал ее с тыльной стороны дома.

По информации канала, уголовное дело в отношении военкора возбуждать не стали ввиду малого количества запрещенного вещества, которое нашли у него при досмотре. Решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего журналисту наркотик. Коц отказался комментировать сообщение о задержании.

До этого актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали на улице Антонова-Овсеенко в Москве с пакетиком мефедрона. Артиста остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.