Александр Ф. Скляр высказался об осквернителях могилы легенды «КиШ» Александр Ф. Скляр: осквернителей могилы Горшенева нужно найти и покарать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ф. Скляр

С осквернителями могил нужно поступать, опираясь на с букву закона, заявил советский и российский музыкант, солист и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с NEWS.ru. Таким образом он отреагировал на информацию о вандалах, которые разгромили захоронение солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, также известного как Горшок. По словам музыканта, виновных необходимо найти и покарать.

Вандалы, они и есть вандалы. Что таким людям можно сказать? Таким людям ничего нельзя говорить. С такими людьми нужно действовать, опираясь на букву закона, найти и покарать по закону. Любые противоправные действия, а вандализм — это противоправное действие, должны наказываться государством и соответствующими государственными органами, — заявил исполнитель.

Информация об осквернении могилы Горшка появилась 24 апреля. По данным СМИ, вандалы нарисовали на портретах певца свастику, разбросали цветы и разбили плиты с лампадами. Фанаты группы подозревают в этом завсегдатаев местного компьютерного клуба. При этом подобных актов вандализма было уже несколько. В первый раз это произошло в ночь на 19 апреля.