«Алеан»: две трети туристов готовы внезапно поехать в путешествие по России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России растет доля спонтанных путешествий, сообщил национальный туроператор «Алеан». По данным компании, увеличилось число бронирований с ближайшей датой заезда, при этом сроки планирования сократились, передает РИА Новости.

За семь месяцев 2023 года число бронирований с отправлением в путешествия менее чем за семь дней выросло вдвое (с 4,8% до 11,5%). В летний период доля таких путешествий увеличилась до 22%. Отмечается, что 9% турагентов заявили, что «сейчас почти все запросы такие».

Порядка 70% путешественников заявили о готовности спонтанно отправиться в поездку в своем или соседнем регионе только для смены обстановки — прогулки, просмотра достопримечательностей и посещения местных ресторанов.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер рассказала, чтобы сэкономить на поездке в Сочи — можно жить не в гостинице, а арендовать квартиру. По ее словам, в городе-курорте сейчас есть масса предложений по сдаче квартир с хорошим ремонтом и красивыми видами из окон.

Также блогер посоветовала брать машины напрокат или ездить на общественном транспорте вместо такси. Блогер отметила, что в весенний и осенний периоды цены в Сочи не сильно падают, при этом погода начинает ухудшаться.