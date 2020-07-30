Альбир Крганов рассказал о праздновании Курбан-байрама с ограничениями

https://static.news.ru/photo/89f755d0-d280-11ea-85b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из важнейших праздников для мусульман — Курбан-байрам — пройдёт в 2020 году с 30 июля по 3 августа. В этот раз торжественные мероприятия проведут в изменённом формате. Даже традиционный хадж к святым местам пришлось ограничить из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Паломничество не отменено, оно совершается, но с минимальным количеством паломников — хаджиев. В основном это граждане, которые живут в Саудовской Аравии, или иностранцы, которые там оказались, — их примерно 1000 человек, — рассказал в интервью телеканалу «360» муфтий и руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Он отметил, что ограничения огорчили большинство мусульман, готовившихся к паломничеству. Из РФ свыше 20 тысяч верующих ежегодно направляются в Саудовскую Аравию, судя по всему в Заповедную мечеть, расположенную в Мекке, чтобы совершить важнейший обряд, прописанный в исламе.

Если у тебя есть в сердце эта связь с Богом, то, где бы ты ни находился, ты чувствуешь его поддержку и ту усладу верой, которую дает тебе Творец. <...> И пусть не огорчаются наши единоверцы, Всевышний воздаст за намерение совершить хадж, — отметил муфтий.

Крганов напомнил, что и в РФ Курбан-байрам отметят с ограничениями, включая Москву, Мособласть и Санкт-Петербург. Праздничные молитвы, как и во время Ураза-байрама, пройдут с минимальным числом служащих, работающих в мечетях. Это связано с угрозой заражения COVID-19. Он отметил, что в части субъектов, где эпидситуация улучшилась, сделали исключение и разрешили прийти на молитву большему количеству мусульман, но с соблюдением социальной дистанции.

И сохранение здоровья превыше. И пророк Мухаммед говорил: «Не вреди ни себе, не вреди ни людям», — заявил Крганов.

Говоря об особенностях совершения намаза, муфтий заявил, что вместо двух традиционных праздничных ракаатов, обычно совершаемых в мечети, верующие после восхода солнца в своём доме совершат два или четыре ракаата намаза. Дальнейшие торжества также должны пройти в семейном кругу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет улемов Духовного управления мусульман РФ постановил духовенству регионов самостоятельно принимать решения о порядке проведения праздничной молитвы на Курбан-байрам с учётом эпидемиологической ситуации. Один из главных праздников мусульман Ид аль-Адха — Курбан-байрам состоится 31 июля.