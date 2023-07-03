Алаудинов: в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат» Писаренко

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в зоне спецоперации, сообщил командир батальона Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. Писаренко ушел на фронт добровольцем в начале спецоперации, до этого он много лет служил в рядах ставропольского ОМОНа.

Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич, царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом, мой дорогой брат), большой человек с большим сердцем, — написал Алаудинов.

В память о погибшем Алаудинов прикрепил видеоклип из фотографий с Писаренко.

Гибель Писаренко также подтвердил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.

В конце июня территориальная избирательная комиссия Чугуевского района Приморского края сообщила о гибели своего председателя Альберта Юнусова в зоне СВО. Мужчина находился на передовой линии в рамках спецоперации с конца 2022 года.

Также в июне в ходе спецоперации погиб Герой ДНР Роман Воробьев с позывным Воробей. Военному было 26 лет. С октября 2014 года он воевал на Донбассе в составе батальона «Сомали».