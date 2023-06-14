Алаудинов сыронизировал после сообщений о ранении и гибели Делимханова

Фото: t.me/AptiAlaudinovAKHMAT

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сыронизировал после сообщений о ранении и якобы гибели депутата Госдумы Адама Делимханова. В своем Telegram-канале он написал, что «полностью снимает все подразделения» в Марьинке и выезжает на место ЧП, сопроводив пост десятками смайликов.

Полностью снимаю все подразделения дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем, — написал Алаудинов.

В беседе с ТАСС он отметил, что разошедшаяся в Сети новость о ранении парламентария — фейк. По его словам, Делимханов «живее всех живых», находится сейчас в Чечне и поехал к главе республики Рамзану Кадырову.

Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают, — подытожил Алаудинов.

О том, что Делимханов получил ранение в зоне СВО, ранее сообщал телеканал «Звезда». Он же затем ее опроверг.

Сам Кадыров заявлял, что его товарищ не выходит на связь. Он обратился к украинской разведке с просьбой дать координаты, по которым ВСУ наносили удары. Взамен пообещал щедрое вознаграждение.