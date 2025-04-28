Алаудинов раскрыл, как проходит лечение участников операции «Поток» Алаудинов: большинство участников операции «Поток» продолжают проходить лечение

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Большинство бойцов спецподразделения «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» («Труба») по освобождению Суджанского района Курской области, продолжают лечение от последствий нахождения в газовой трубе, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он выразил уверенность, что назначенное им лечение даст свой результат.

Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор находится на излечении <...>. Возможность дать им полноценно вылечиться у нас есть. Мы пытаемся всячески способствовать их восстановлению. Даст ог, в скором времени они все станут в строй, — заверил он.

Ранее стало известно, что медики из передового госпиталя спецназа «Ахмат» разработали уникальный метод лечения бойцов, участвовавших в освобождении Суджанского района. Как сообщил медик госпиталя с позывным Совесть, его суть заключается в деинтоксикационной терапии.

Военные армии России 8 марта приступили к штурму Суджи. Десант ВС РФ начал операцию с атаки в районе Махновки, в штурме принимали участие силы спецотряда Росгвардии «Ахмат», 30-й полк заходил со стороны Черкасского Поречного. Одновременно с этим 34-я бригада, 9-й и 22-й полки штурмовали Малую Локню. Подчеркивалось, что российским войскам удалось достигнуть фактора внезапности.