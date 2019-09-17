https://static.news.ru/photo/3d31b236-d92a-11e9-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Жена футболиста Павла Мамаева Алана на своей странице в социальных сетях 17 сентября опубликовала первую совместную фотографию мужа вместе с Александром Кокориным после освобождения.

На снимке спортсмены сидят на заднем сиденье автомобиля.

Домой, — подписала Мамаева фотографию в Instagram .

Осуждённые футболисты вышли из колонии по УДО 17 сентября. Как рассказал их адвокат Юрий Падалко, Кокорин и Мамаев должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства. Контроль за ними будет осуществляться до декабря 2019 года.

В день выхода футболистов возле колонии произошёл инцидент. Отчим Кокорина Кирилл Логинов на своей машине наехал на ногу одному из журналистов. Сотрудники ГИБДД составили в отношении родственника футболиста протокол об административном правонарушении.

Мамаев и Кокорин отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области.

Футболисты стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Инстанция удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсменов в начале сентября.

Как ранее писал News.ru, вышедший на свободу Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит».