Жена футболиста Павла Мамаева Алана на своей странице в социальных сетях 17 сентября опубликовала первую совместную фотографию мужа вместе с Александром Кокориным после освобождения.
На снимке спортсмены сидят на заднем сиденье автомобиля.
Домой, — подписала Мамаева фотографию в
Осуждённые футболисты вышли из колонии по УДО 17 сентября. Как рассказал их адвокат Юрий Падалко, Кокорин и Мамаев должны будут зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства. Контроль за ними будет осуществляться до декабря 2019 года.
В день выхода футболистов возле колонии произошёл инцидент. Отчим Кокорина Кирилл Логинов на своей машине наехал на ногу одному из журналистов. Сотрудники ГИБДД составили в отношении родственника футболиста протокол об административном правонарушении.
Мамаев и Кокорин отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области.
Футболисты стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.
Инстанция удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсменов в начале сентября.
Как ранее писал News.ru, вышедший на свободу Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит».