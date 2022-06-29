Акушерка развеяла ряд мифов о менструации Акушерка Климова: сильную боль при месячных нельзя терпеть

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Сильную боль при месячных, вопреки популярному убеждению, нельзя терпеть, сообщила акушерка и эксперт по половому воспитанию Любовь Климова изданию Lenta.ru. Если болевые ощущения мешают повседневной жизни, нужно идти к врачу, подчеркнула она.

Сами по себе менструальные боли — естественное явление. Но иногда они могут быть симптомом заболеваний органов малого таза. Если из-за болевых ощущений вы не можете заниматься повседневными делами, учиться и работать, необходимо обратиться к гинекологу, — сказала Климова.

Она также опровергла мнение о том, что избавиться от менструальных болей помогут роды. У большинства женщин с появлением ребёнка симптомы и правда становятся легче, но не у всех.

В связи с этим Климова раскритиковала упрёки в духе «Если ты не можешь терпеть менструальную боль, как же ты собираешься рожать?!». К родам не нужно тренироваться путём ежемесячных страданий, заверила акушерка.

До этого Любовь Климова рассказала, как снизить боль при менструации. В этом помогут добавки с магнием и грелка. Микроэлемент можно принимать в таблетках или получать из продуктов, а тёплую грелку следует положить на живот или между ног, обернув полотенцем. Она также порекомендовала лёгкую физическую нагрузку: гимнастику, йогу, растяжку или прогулку, чтобы мышцы разогрелись и расслабились.