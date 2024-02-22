Акушер рассказала о состоянии россиянки, родившей 10-го ребенка к 35 годам Акушер Белоусова: россиянка смогла к 35 годам родить 10-го здорового ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье 35-летняя женщина родила 10-го ребенка, рассказала NEWS.ru главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. Медик добавила, что на свет появился здоровый мальчик весом 4400 г и ростом 57 см.

В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4400 г и ростом 57 см. В семье это уже 10-й ребенок. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Наш центр оборудован современной медтехникой, необходимой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, — подчеркнула Белоусова.

Накануне в Нижневартовске родился мальчик, которого родители назвали Владимир-Путин. Отец ребенка сообщил, что «решил дать сыну такое имя, чтобы [люди] никогда не забыли российского президента, который много сделал для страны». Мальчик появился на свет 9 февраля, он весит 4,1 кг при росте 56 см. В свидетельстве о рождении ребенка указано, что его зовут Владимир-Путин Гошгарович. Молодые родители между собой называют малыша просто Путин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает дополнить Гражданский кодекс РФ статьей о праве «установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства», что означает право суда подтвердить брак, если женщина сожительствовала с военным, который впоследствии погиб в зоне СВО, но не была с ним зарегистрирована в браке. Условием этого должны быть совместный быт на протяжении минимум трех лет или не менее одного года, но при наличии общего ребенка. Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подтвердить брак задним числом невозможно.