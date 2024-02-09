Акушер раскрыла, почему ДТП не помешало россиянке родить здорового сына Акушер Билявская: попавшая в ДТП россиянка смогла родить сразу после аварии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попавшая в ДТП россиянка смогла родить сразу после аварии, рассказала NEWS.ru заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинской больницы Ольга Билявская. Медик добавила, что на свет в результате кесарева сечения появился мальчик (51 см., 3120 граммов). По ее словам, пациентка была на 38-й неделе беременности.

Женщина поступила в шоковом состоянии. Подключилась мультидисциплинарная бригада: хирурги, нейрохирурги, травматологи, акушеры-гинекологи и реаниматологи. И если серьезных травм и переломов у пациентки зафиксировано не было, то, по данным КТГ, состояние малыша было нарушено, в связи с чем было принято решение об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения, — отметила Билявская.

По ее словам, сразу после родов новорожденного перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Билявская добавила, что ребенка на третий день перевели в отделение новорожденных.

Ранее терапевт Игорь Видяскин объяснил, что взрослые переносят ветрянку тяжелее детей из-за особенностей формирования иммунитета. По словам врача, в раннем возрасте защитная система организма еще не сформировалась, поэтому ребенок чаще болеет, но легче справляется с болезнью.