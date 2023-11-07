Акушер раскрыла детали родов 33-летней женщины с циррозом печени Специалисты МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с редкой формой цирроза печени

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В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) родила 33-летняя женщина с редкой формой неалкогольного цирроза печени и аномальным скоплением жидкости в брюшной полости, сообщила NEWS.ru ведущий научный сотрудник МОНИИАГ, акушер Татьяна Коваленко. В настоящее время пациентка и ее ребенок выписаны из больницы.

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) из городской больницы г. Сергиев Посад поступила 33-летняя женщина, которую, начиная с 28 недели беременности, беспокоили слабость, отеки ног, одышка и быстрое увеличение живота, — сказала Коваленко.

Она отметила, что при поступлении в медучреждении беспокоили слабость, отеки ног, одышка и быстрое увеличение живота. При детальном обследовании у женщины был подтверждена редкая форма неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода третьей степени. Врачи провели ей кесарево сечение, также из брюшной полости было удалено более пяти литров жидкости.

Ранее директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Василий Петрухин заявил, что специалисты центра помогли стать мамой женщине с муковосцидозом и донорскими легкими. По его словам, на сроке 37-38 недель женщине было произведено кесарево сечение, в результате которого на свет появился здоровый мальчик весом 2820 г и ростом 48 см.

Муковисцидоз — наследственное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции, серьезно нарушается работа органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Этим заболеванием россиянка страдала с рождения, а в 2021 году ей была проведена операция по трансплантации легких.