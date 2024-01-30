Акушер раскрыла детали многолетней борьбы россиянки за право стать матерью Акушер Магилевская: россиянка родила здорового сына после пяти попыток ЭКО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Подмосковья, перенесшая шесть операций и пять попыток ЭКО, родила здорового мальчика (3130 граммов, 48 см.), рассказала NEWS.ru заведующая акушерским физиологическим отделением по здравоохранению МОНИИАГ имени академика В.И.Краснопольского Екатерина Магилевская. Она подчеркнула, что пациентке 39 лет. Медик добавила, что женщина проходила лечение от «сложных заболеваний» с 2021 года.

Пациентка перенесла шесть операций, в том числе три вмешательства по удалению эндометриоидных кист, а также обеих маточных труб и другие. Беременность у женщины наступила после пятой попытки ЭКО. Ее течение осложняло прикрепление плодного яйца и плаценты в месте расположения множественной миомы матки, что несет угрозу риска отслойки плаценты на протяжении всей беременности, — отметила Магилевская.

Врач добавила, что специалисты приняли решение провести кесарево сечение на 39 неделе, но операцию мог осложнить крупный миоматозный узел диаметром 8 см, который исходил из передней стенки матки в месте, где проводится разрез при кесаревом сечении. По словам акушера, узел доходил до основного расположения крупных сосудов, что несло риски массивного маточного кровотечения.

В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность. Несмотря на сложности, сопровождавшие беременность и роды, на свет появился здоровый мальчик весом 3130 г и ростом 48 см. На данный момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны, — подытожила Магилевская.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Шарапова предупредила, что проводить роды в домашних условиях опасно: существует риск столкнуться с интенсивным кровотечением и затруднениями при продвижении плода по родовому каналу. Специалист подчеркнула, что в обеих ситуациях потребуется помощь квалифицированных врачей. Чтобы обезопасить себя и ребенка, лучше отправиться в родильный дом, где в том числе есть взрослые и детские реанимационные койки, посоветовала гинеколог.