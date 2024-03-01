Акушер раскрыл, как удалось родить россиянке с бесплодием Акушер Шугигин: россиянка с бесплодием родила ребенка благодаря сложной операции

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Россиянке удалось родить здорового ребенка, несмотря на ранее диагностированное бесплодие и отсутствие части легкого, рассказал NEWS.ru руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин. По его словам, перед этим женщина перенесла сложные операции. Врачи использовали вспомогательные репродуктивные технологии, и ей удалось забеременеть с первой попытки, объяснил эксперт.

У нее выявили карциноидную опухоль бронха — гормонально активное новообразование, влияющее на работу сосудов. Состояние пациентки осложнялось бронхиальной астмой и эмфиземой правого легкого, при котором нарушается эластичность тканей органа и происходит его постепенное разрушение. Из-за этого женщине частично удалили пораженное легкое, — объяснил Шугигин.

Сама беременность протекала тяжело, на 20-й неделе женщина потеряла сознание. Ей диагностировали повреждение мозгового вещества сосудистого характера. Роды состоялись на 39-й неделе естественным путем.

Они велись под тщательным кардиомониторным контролем за состоянием плода, сократительной деятельностью матки, гемодинамическими показателями роженицы с эпидуральной анестезией. На свет появилась здоровая девочка весом более трех килограммов и ростом 49 сантиметров, — рассказал акушер.

На данный момент мама и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо, добавил эксперт. Их уже отпустили домой, однако специалисты продолжают регулярно посещать их.

Ранее акушер-гинеколог Виктория Фисюк призвала беременных срочно идти к врачу в случае кровотечения. Специалист уточнила, что кровянистые выделения могут оказаться признаком угрозы выкидыша на ранних сроках, а на поздних свидетельствуют об отслойке плаценты.