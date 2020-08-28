Актёра Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

https://static.news.ru/photo/ec4a32e4-ea0d-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Владимир Андреев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдёт в Театре им. М. Н. Ермоловой в среду, 3 сентября. Похороны будут на Троекуровском кладбище.

Актёр умер в субботу, 29 августа, на 91-м году жизни. Как сообщил ТАСС член семьи артиста, у Андреева была ишемическая болезнь сердца, врачи диагностировали у него микроинсульт.

За два дня до смерти Андреев отметил 90-летие. В ближайшее время он планировал встретится с новыми студентами ГИТИСа.

Киноискусству покойный мэтр отдал свыше 60 лет. На его счету также десятки работ в театре в качестве режиссёра и актёра. С 1946 года Андреев выступал на сцене Театра им. Ермоловой, с 1970 по 1985 был его главным режиссёром, с 1990 по 2012 — худруком.

Как писал NEWS.ru, организацию погребения Андреева возьмёт на себя Театр имени Ермоловой.