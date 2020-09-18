Актёра Назарова выписали из больницы после лечения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/406f192c-fa51-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Юрий Назаров Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. По словам его дочери Татьяны, он чувствует себя хорошо. Ранее у 83-летнего Назарова было диагностировано двустороннее воспаление лёгких.

Папа дома, выписали. Больнице — сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Теперь он две недели на карантине сидит дома. Всё обошлось, он победил, чувствует себя хорошо, — рассказала РИА Новости Татьяна Назарова.

Как писал NEWS.ru, Назарова положили в реанимацию с коронавирусом 8 сентября. Его дочь после госпитализации отца говорила, что актёр находился в тяжёлом состоянии, но не в критичном — поэтому его не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ.

Юрий Назаров сыграл более сотни ролей в советских и российских фильмах. Среди работ актёра — роли в картинах «Андрей Рублёв», «Земля Санникова», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой», «Александр Маленький», «Маленькая Вера».