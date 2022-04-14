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Общество

Актёр YouTube и догситтер: названы самые необычные вакансии в Москве

10:27, 14 апреля 2022
Актёр YouTube и догситтер: названы самые необычные вакансии в Москве Фото: pexels.com
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Среди самых необычных вакансий в Москве — актёр YouTube-канала, антифрод-аналитик (специалист по платёжной безопасности) и догситтер, сообщает РИАМО со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Спрос на новые специальности растёт из-за внедрения современных технологий.

От претендентов в актёры на YouTube требуется знание иностранных языков, сама работа чаще удалённая, актёр должен будет создавать сценарии и снимать контент.

Антифрод-аналитики должны выявлять подозрительные события и развивать системы защиты цифровой личности. Вакансия догситтера подойдёт ответственным людям, любящим собак и умеющим о них заботиться.

Также компании нередко нанимают тайных покупателей, чтобы те проверяли качество работы торговых точек. У них гибкий график, позволяющий подрабатывать.

Ранее Подмосковье предоставило нуждающимся 60 тысяч вакансий. На ярмарке вакансий 20 тысяч мест предлагаются в строительной отрасли, 10 тысяч — в транспортной, а четыре тысячи — в торговой.

В свою очередь Bloomberg предрёк рост безработицы в России. Она по итогам 2022 года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями I квартала.

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