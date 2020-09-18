Актёр Назаров рассказал, как у него проявлялся COVID-19

https://static.news.ru/photo/636e6d28-fa7f-11ea-9ac9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Назаров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от коронавируса, рассказал о симптомах этого заболевания, подчеркнув, что первым делом у него начали «кричать» мышцы.

Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали, — рассказал «Вечерней Москве» Назаров.

Артиста госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких 2 сентября. Лечили, по его словам, лекарствами и переливанием плазмы.

Как писал NEWS.ru, ранее о выписке Назарова сообщила его дочь Татьяна. По её словам, 83-летний артист чувствует себя хорошо и две недели будет сидеть на карантине дома. Ранее она говорила, что её отец находился в тяжёлом состоянии, но не в критичном — поэтому его не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ.

Юрий Назаров сыграл более сотни ролей в советских и российских фильмах. Среди работ актёра — роли в картинах «Андрей Рублёв», «Земля Санникова», «Адъютант его превосходительства», «Трактир на Пятницкой», «Александр Маленький», «Маленькая Вера».