Актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» госпитализировали с психозом

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Российского актёра Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что Алексеев поругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу. Изначально медики связали поведение артиста с употреблением наркотических веществ, однако эти подозрения не подтвердились, сообщает канал.

Позднее врачи пришли к выводу, что у артиста случился нервный срыв. В настоящее время он находится под наблюдением. Медики считают, что Алексеев сможет покинуть клинику через несколько дней.

38-летний Алексeев известен по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей — 6», «Чёрный вoрон», «Бездна», «Не думай про белых обезьян», «Волшебник» и «Чеcть имею!..».

Kак сообщалось ранее, в Москве задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаила Санакоева. Мужчина вёл себя неадекватно.