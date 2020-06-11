Актёр Ефремов не нарушал условий домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/7d8ab3da-07f8-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

У сотрудников правоохранительных органов нет оснований полагать, что актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, нарушил условия домашнего ареста.

Ранее в Telegram появилась учётная запись Михаила Ефремова. По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.

Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование Интернетом и средствами связи, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала появление актёра в мессенджере Telegram. По словам девушки, у её отца в настоящее время нет мобильного телефона. К тому же она отметила, что он не пользуется никакими социальными сетями, кроме WhatsApp.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.