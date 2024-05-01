Актрису Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Зоя Зелинская

Актрису театра и кино Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в Театре сатиры, где проходила церемония прощания. Проститься с народной артисткой РСФСР пришли близкие, поклонники и коллеги, в том числе художественный руководитель учреждения Сергей Газаров.

Зою Николаевну похоронили на Троекуровском кладбище, — сказали в театре.

Также на церемонии прощания присутствовали народный артист РФ Юрий Васильев, заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко, актриса Татьяна Титова и другие актеры. Зоя Зелинская, известная зрителям по роли пани Терезы в сериале «Кабачок „13 стульев“, скончалась на 95-м году жизни.

Зелинская играла на сцене Театра сатиры на протяжении 70 лет, с 1954 года. Зрители видели ее в таких спектаклях, как «А был ли Иван Иванович?», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Дамоклов меч», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы» и других.

Ранее в Донецке умерла балерина музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Александра Ежунова. Она ушла из жизни в возрасте 41 года. Причины смерти неизвестны. За свою 20-летнюю карьеру в донецком театре Ежунова сыграла более чем в 40 постановках.