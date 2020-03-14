https://static.news.ru/photo/80459a4a-66c6-11ea-98a2-fa163e074e61_660.jpg Варвара Лаптева Фото: barbarevich/instagram.com

Актриса театра «Ленком» Варвара Лаптева обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой телефонных мошенников.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Девушка рассказала полицейским, что 13 марта ей позвонил некий человек, который представился банковским сотрудником. Собеседник актрисы заявил, что её денежные средства под угрозой, и попросил перевести деньги на названный им счёт для того, чтобы гарантировать их сохранность. Лаптева поверила мошеннику и перевела 40 тысяч рублей. Только расставшись со своими деньгами, девушка поняла, что её обманули, и пошла в полицию.

Жертвой похожего преступления в феврале стала звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, писал NEWS.ru. Девушке позвонил якобы сотрудник Сбербанка и попросил установить приложение на смартфон для защиты средств на счету. После установки так называемой антивирусной программы мошенник перехватил управление устройством и снял с карты крупную сумму денег.