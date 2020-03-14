Актриса театра «Ленком» Варвара Лаптева обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой телефонных мошенников.
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Жертвой похожего преступления в феврале стала звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, писал NEWS.ru. Девушке позвонил якобы сотрудник Сбербанка и попросил установить приложение на смартфон для защиты средств на счету. После установки так называемой антивирусной программы мошенник перехватил управление устройством и снял с карты крупную сумму денег.
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