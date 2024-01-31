Актрису Талызину выписали из больницы Mash: Талызину выписали из больницы и отправили на домашнее лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Талызина

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы, после того как ее госпитализировали в январе с бронхопневмонией, сообщает Telegram-канал Mash. Лечение актриса продолжит дома. По информации канала, врачи прописали 89-летней Талызиной препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что медики оценивали ее состояние здоровья как стабильное. Как писал канал, в госпитале ей диагностировали коронавирусную инфекцию и бронхит.

23 января в театре им. Моссовета отменили спектакли с участием Талызиной на неопределенный срок, сообщила пресс-секретарь учреждения Татьяна Горина. В труппе выразили надежду о скорой поправке артистки.

Ранее появилась информация о том, что советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию, что угрожает инсультом головного мозга. Согласно данным, женщина обратилась к врачам несколькими днями ранее из-за жалоб на сердце. Уточняется, что в настоящий момент Лужина проходит амбулаторное лечение, принимает необходимые препараты и соблюдает диету.

В январе Telegram-канал SHOT сообщал, что бывшая возлюбленная музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) журналистка Анна Рождественская попала в больницу с нарушением речи и поражением головного мозга. Источник канала уточнил, что женщине диагностировали дисметаболическую энцефалопатию (повреждение и гибель клеток головного мозга).