Британскую актрису Аманду Аббингтон, известную по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок», подвергли жесткой критике из-за того, что она выступила против дрэг-шоу, в которых мужчины-трансвеститы танцуют стриптиз на глазах у детей, пишет Daily Mail. 49-летней Аббингтон пришлось удалить свой аккаунт в социальной сети Twitter (X) и извиниться, но, несмотря на это, поклонники пригрозили бойкотировать сериал из-за ее взглядов и призвали убрать актрису с федерального ТВ, сообщает издание.

Причиной скандала стал пост Аманды Аббингтон, в котором она отреагировала на видео кабаре-шоу Caba Baba Rave для детей в возрасте до 24 месяцев и их родителей, информирует Daily Mail.

Увидев в клипе мужчину в эротической одежде, танцующего на шесте, Аманда заявила, что подобное представление не должно демонстрироваться перед малышами, добавив: «Если вы так думаете, с вами что-то в корне не так». Аббингтон сообщила, что «полуголый мужчина в высоких сапогах, танцующий сексуальным образом, не должен выступать перед детьми» и назвала перформанс отвратительным. По ее мнению, это показывает, куда движется общество,приводит слова актрисы издание.

Пост актрисы стал вирусным, его посмотрело более двух млн человек, было сделано около 2000 ретвитов. После этого под давлением общественности Аббингтон удалила свой аккаунт в Twitter (X) и сообщила, что единственной целью ее высказываний была защита детей.

Я не против индустрии развлечений. Но я думаю, что дети должны иметь детство и расти, и узнавать это, когда они станут достаточно взрослыми для того, чтобы действительно понять это. Все, что нам нужно сделать сейчас, так это убедиться, что люди действительно заботятся друг о друге. Я не хочу, чтобы все вцепились друг другу в глотки. Мне очень жаль, если вы чувствуете, что вам нужно бойкотировать мои фильмы из-за твита, но я не думаю, что дети должны смотреть чрезмерно сексуализированные дрэг-шоу. Меня расстраивает, когда я вижу, как детям это навязывают, — сообщила Аббингтон.

Ранее сообщалось, что комики-трансвеститы в США не смогут больше принимать участие в мероприятиях, предназначенных для несовершеннолетних. Такое решение приняли власти штата Арканзас. Запрет выходит далеко за рамки организации «культурно-развлекательной» деятельности — так называемые drag show (дрэг-шоу), когда мужчины выступают, переодевшись в женское платье, в США многие рассматривают как ползучую кампанию ультралибералов с целью стереть гендерные границы и уничтожить понятие половых различий в принципе.
 