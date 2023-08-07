Актрису из сериала «Шерлок» отменяют из-за критики детского дрэг-шоу Поклонники сериала «Шерлок» обвинили актрису Аманду Аббингтон в трансфобии

Фото: Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аманда Аббингтон

Британскую актрису Аманду Аббингтон, известную по роли Мэри Ватсон в сериале «Шерлок», подвергли жесткой критике из-за того, что она выступила против дрэг-шоу, в которых мужчины-трансвеститы танцуют стриптиз на глазах у детей, пишет Daily Mail. 49-летней Аббингтон пришлось удалить свой аккаунт в социальной сети Twitter (X) и извиниться, но, несмотря на это, поклонники пригрозили бойкотировать сериал из-за ее взглядов и призвали убрать актрису с федерального ТВ, сообщает издание.

Причиной скандала стал пост Аманды Аббингтон, в котором она отреагировала на видео кабаре-шоу Caba Baba Rave для детей в возрасте до 24 месяцев и их родителей, информирует Daily Mail.

Увидев в клипе мужчину в эротической одежде, танцующего на шесте, Аманда заявила, что подобное представление не должно демонстрироваться перед малышами, добавив: «Если вы так думаете, с вами что-то в корне не так». Аббингтон сообщила, что «полуголый мужчина в высоких сапогах, танцующий сексуальным образом, не должен выступать перед детьми» и назвала перформанс отвратительным. По ее мнению, это показывает, куда движется общество, — приводит слова актрисы издание.

Пост актрисы стал вирусным, его посмотрело более двух млн человек, было сделано около 2000 ретвитов. После этого под давлением общественности Аббингтон удалила свой аккаунт в Twitter (X) и сообщила, что единственной целью ее высказываний была защита детей.

Я не против индустрии развлечений. Но я думаю, что дети должны иметь детство и расти, и узнавать это, когда они станут достаточно взрослыми для того, чтобы действительно понять это. Все, что нам нужно сделать сейчас, так это убедиться, что люди действительно заботятся друг о друге. Я не хочу, чтобы все вцепились друг другу в глотки. Мне очень жаль, если вы чувствуете, что вам нужно бойкотировать мои фильмы из-за твита, но я не думаю, что дети должны смотреть чрезмерно сексуализированные дрэг-шоу. Меня расстраивает, когда я вижу, как детям это навязывают, — сообщила Аббингтон.

Ранее сообщалось, что комики-трансвеститы в США не смогут больше принимать участие в мероприятиях, предназначенных для несовершеннолетних. Такое решение приняли власти штата Арканзас. Запрет выходит далеко за рамки организации «культурно-развлекательной» деятельности — так называемые drag show (дрэг-шоу), когда мужчины выступают, переодевшись в женское платье, в США многие рассматривают как ползучую кампанию ультралибералов с целью стереть гендерные границы и уничтожить понятие половых различий в принципе.

