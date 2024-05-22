Заслуженную артистку России могут отправить в колонию на 11 лет Прокурор запросил 11 лет тюрьмы для заслуженной артистки Хисамовой

Фото: Александр Поляков/ТАСС

Актриса Рамиля Искандер (Хисамова) во время первого заседания Первомайского районного суда

Обвинение попросило суд приговорить заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Она проходит обвиняемой по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотиков.

Гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что для двух соучастников актрисы запросили по восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, обвинение просит конфисковать у Хисамовой в пользу государства два мобильных телефона и автомобиль Subaru Forester, которые использовались ею в преступной деятельности.

По информации в карточке дела на сайте суда, следующее заседание пройдет 27 мая в 10:30 мск. На данном этапе Хисамовой будет предоставлено право выступить с последним словом.

Искандер была задержана правоохранительными органами 29 августа 2023 года. Запрещенные вещества, включая те, что хранила актриса по месту своего жительства и в автомобиле в Москве, были изъяты. В марте 2024 года дело о попытке сбыта 2,6 кг запрещенных веществ передали в суд.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.