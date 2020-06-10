Актриса Яна Поплавская назвала виновных в пьянстве Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/ee9732e0-ab1f-11ea-b72a-fa163e074e61_660.jpg Яна Поплавская Фото: the_yana_poplavskaya/instagram.com

Актриса Яна Поплавская заявила, что родные и близкие Михаила Ефремова, позволявшие актёру вести разгульный образ жизни, также несут ответственность за его алкоголизм и аварию, в результате которой погиб 57-летний мужчина.

Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним, — написала артистка в Instagram.

По её словам, семья погибшего лишилась «отца, кормильца, родного человека, опоры».

Кроме того, Поплавская добавила, что знает Ефремова с детства. Она призвала не лишать актёра всех его наград, потому что авария не имеет ничего общего с трудом, благодаря которому он получил все свои звания.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом. Актёру может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, шокирована тем, что артист позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.