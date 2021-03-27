Актриса Вера Васильева назвала способ победить пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/d84bbca8-8f18-11eb-8c67-96000091f725_660.jpg Вера Васильева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация позволит в будущем победить пандемию коронавируса. Об этом заявила РЕН ТВ актриса театра и кино Вера Васильева. Народная артистка СССР призвала россиян делать прививку от COVID-19.

Будем надеяться, что эти тяжёлые времена пройдут. Мы дружно будем стараться не болеть. И есть возможность сделать людям вакцину от этой страшной болезни — это выход из тяжёлого положения и большая надежда на будущее, — сказала она.

24 марта Васильева сделала прививку от коронавируса «Спутником V». По словам 95-летней артистки СССР, чувствует она себя хорошо, температуры у неё не было. Женщина отметила, что не может советовать — каждый принимает решение самостоятельно, но главное, «чтобы мы, наконец, освободились от этого вируса», сообщал NEWS.ru.

Ранее прививаться от коронавируса призвал российский режиссёр Павел Лунгин. По его словам, вакцина является единственным средством, которое поможет человечеству выжить. Сам мастер привился «Спутником V» ещё на начальных этапах вакцинации.