Актриса Васильева ответила на вопрос о посещении могилы Пригожина Актриса Васильева заявила, что не собирается посещать могилу Пригожина

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Васильева

Проживающая в Санкт Петербурге актриса тетра и кино Татьяна Васильева рассказал NEWS.ru, что пока не собирается посещать могилу бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. По его словам, она загружена работой.

Пока не планирую посещать могилу Евгения Пригожина, вы знаете, я вообще не хожу на похороны. Сейчас у меня много работы, — сказала Васильева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также заявил, что не намерен посещать могилу бизнесмена. По словам парламентария, он, возможно, поучаствовал бы в похоронах Пригожина, если бы не события, произошедшие в конце июня. Милонов подчеркнул, что считает их совершенно неприемлемыми.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Президент Владимир Путин на церемонии не присутствовал. С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ.