Известная по фильмам и сериалам «Ловушка», «Закрытая школа» и «Назад в СССР» актриса Поля Полякова рассказала, как вышла замуж за депутата Александра Хинштейна.
По словам артистки, это была сказочная новогодняя история. 30 декабря 2013 года её позвали в гости друзья. Неожиданно к ним приехал Хинштейн и привёз всем женщинам по букету цветов. Она прекрасно проводила время, была в хорошем настроении, поскольку тогда вышли картины с её участием «Отражение» и «Закрытая школа», и были уже новые приглашения. По словам Поляковой, о личной жизни ей думать было некогда. В конце вечера Александр записал номер телефона и уехал.
На следующий день, 31 декабря, Полякова приехала к родителям. Где-то около полуночи Хинштейн позвонил и сказал, что стоит у подъезда, и если она ему не откроет, то он замёрзнет,
Так Александр познакомился со всей моей семьёй. А потом были красивые ухаживания. Его решительность и настойчивость меня покорили. Спустя год мы расписались. Сейчас у нас крепкая семья и двое прекрасных сыновей — Артём и Лев, — рассказа актриса.
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