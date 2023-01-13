Актриса Максакова подала в суд на ремонтный фонд из-за спасения рабочего Mash: актриса Максакова подала в суд за выбитую для спасения рабочего с балкона ее квартиры дверь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Максакова

Российская и советская актриса Людмила Максакова обратилась в суд с иском против Фонда капитального ремонта Москвы после того, как на ее балкон упал рабочий, обновлявший фасад многоэтажного дома в центре столицы, сообщает Telegram-канал Mash. Она требует у фонда возместить причиненный материальный и моральный ущерб в результате инцидента.

Канал указывает, что происшествие случилось летом прошлого года. В тот день актрисы не было в городе, поэтому для спасения рабочего, запертого на балконе, сотрудниками службы спасения было принято решение выломать входную дверь в квартиру.

Максакова обратилась в полицию. Согласно информации источника, в своем заявлении она потребовала возместить ущерб за сломанную входную дверь в размере 347,5 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей в виде возмещения за причиненный моральный вред.

Ранее СМИ сообщили, что строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Прораб получил встречный иск и проиграл дело, он должен 2,8 млн.

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