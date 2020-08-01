Общество

Лариса Удовиченко попала в больницу

14:55, 01 августа 2020 67
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Лариса Удовиченко 31 июля была госпитализирована в больницу после жалоб на сильную боль в пояснице.

Медики диагностировали у актрисы ушиб тазобедренного сустава. После оказания помощи и назначения лечения врачи отпустили пациентку домой, передают «Дни.ру».

Сейчас Удовиченко нужно соблюдать покой и придерживаться строгих рекомендаций медиков.

Ранее советскую и российскую актрису кино, заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. 24 июля ей стало плохо. 62-летняя актриса находилась в ресторане «Времена года» в парке Горького, где проходил выпускной вечер для школьников. У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней, писал NEWS.ru.

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