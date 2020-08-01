Лариса Удовиченко попала в больницу

https://static.news.ru/photo/82ff4a60-d3ef-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Лариса Удовиченко 31 июля была госпитализирована в больницу после жалоб на сильную боль в пояснице.

Медики диагностировали у актрисы ушиб тазобедренного сустава. После оказания помощи и назначения лечения врачи отпустили пациентку домой, передают «Дни.ру».

Сейчас Удовиченко нужно соблюдать покой и придерживаться строгих рекомендаций медиков.