Лариса Удовиченко попала в больницу

Российская актриса Лариса Удовиченко 31 июля была госпитализирована в больницу после жалоб на сильную боль в пояснице.
Медики диагностировали у актрисы ушиб тазобедренного сустава. После оказания помощи и назначения лечения врачи отпустили пациентку домой,
Сейчас Удовиченко нужно соблюдать покой и придерживаться строгих рекомендаций медиков.
Ранее советскую и российскую актрису кино, заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. 24 июля ей
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