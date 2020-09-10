Актриса из шоу Кеосаяна извинилась за оскорбление белорусов

https://static.news.ru/photo/7446cb48-f37e-11ea-aea6-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Шмакова Фото: kino-teatr.ru

Актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая «митингующую белоруску» в шоу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, извинилась за свою роль. Она заявила, что получила текст за три минуты до записи.

Она записала и опубликовала в Facebook видеоролик, на котором она плачет и говорит, что ей стыдно за нарушение собственной морали.

Я публично прошу прощения перед всеми жителями Белоруссии! Перед женщинами Белоруссии! Мне ужасно стыдно! Мне сложно говорить и найти себе оправдания! Я приношу свои извинения, — написала она под видео.

Сам Кеосаян отказался комментировать ситуацию изданию «Подъём».

В шоу ведущий соединился с Шмаковой, которую представил как протестующую в Белоруссии. Она пела песню «Перемен» и кричала «Живе Беларусь». Актриса изображала малограмотную женщину, которая потеряла слух от шума митингов. Она говорила, что бело-красно-белый флаг — это символ команды «Спартак». Героиня жаловалась на маленькую грудь и говорила, что пришла на акции протеста, чтобы найти мужа среди сотрудников ОМОНа.

Недавно вокруг «Международной пилорамы» также разгорался скандал: политик Алексей Навальный снял расследование о её создании. После этого актриса Алина Кабалина, также игравшая в шоу, записала видео, в котором рассказала, что даже не знала, о чём эта передача.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал «урками» протестующих, пострадавших от жёсткого обращения силовиков в Минске.