Актриса Горбачева рассказала о смешных ситуациях, связанных с ее фамилией Актриса Ирина Горбачева: мой дедушка был действительно Горбачев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Горбачева

Российские актеры Ирина Горбачева и Михаил Тройник, снявшиеся недавно в комедии «Папаша в бегах», рассказали на шоу «ОК на связи!» от социальной сети «Одноклассники», что с их фамилиями всегда было связано немало забавных историй. Так, Ирина призналась, что неоднократно выдавала себя за внучку Горбачева и это не было неправдой.

Юморесок было множество. Потому что, конечно, же, меня все время спрашивают: «А вы что, внучка Горбачева?» Я говорю: «Да». <...> Я же действительно внучка Горбачева, мой дедушка был Игорь Горбачев, — рассказала актриса.

Ее коллега по фильму Михаил Тройник рассказал на шоу, что также попадал в смешные ситуации, связанные с фамилией.

Когда был в детских лагерях, мы играли в приставку, всегда кто-то заходил и говорил: «Где тройник?» Я говорил: «Я здесь». Мне говорили: «Хватит прикалываться». Но это не было приколом. Я же действительно Тройник, — поделился воспоминаниями Михаил.

О комедии «Папаша в бегах», где Горбачева и Тройник сыграли супругов, актеры рассказывают, что это история про обыкновенного парня, который узнает, что его жена беременна и уже собирается рожать. Но он не готов взять на себя груз ответственности и сбегает.

При этом, по словам Ирины Горбачевой, их актерский тандем сложился, потому что она влюбилась в талант Михаила и его актерские способности и готова сниматься в любом эпизоде с его участием.

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