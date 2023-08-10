Актриса Голубкина раскрыла подробности своей госпитализации Актриса Лариса Голубкина не получила серьезных повреждений после падения

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Актриса Лариса Голубкина

Актриса Лариса Голубкина заявила NEWS.ru, что не получила серьезных повреждений после падения в больнице. По ее словам, врачи наложили ей гипс, при этом она не получила переломов и чувствует себя удовлетворительно. Обстоятельства падения она не раскрыла.

Ничего серьезного нет, упала и когда очнулась поставили гипс, обошлось без переломов, сейчас уже все хорошо, — рассказала актриса.

Ранее в декабре 2020 года Голубкина получила тяжёлую травму в виде перелома шейки бедра и попала в больницу. В том же году актриса отметила 80-летний юбилей, тогда ее поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижёрско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии. Артистка стала популярной ещё будучи студенткой: в 1962 году в возрасте 22 лет она исполнила роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». После окончания ГИТИСа в 1964 году стала актрисой Центрального академического театра Советской Армии (ныне - Театра армии), где до сих пор работает.