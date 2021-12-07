Актриса фильма «Стиляги» попала в больницу после избиения

Белорусская актриса Инна Коляда, известная по фильму «Стиляги», попала в больницу после избиения в Подмосковье. Об этом она рассказала «КП», добавив, что написала заявление в полицию, но имя обидчика раскрывать не стала.

Я написала заявление, сейчас идёт проверка. Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой. Шея в корсете, всё болит. Моральное состояние соответствующее, я впервые столкнулась с таким ужасом, — цитирует её издание.

Инцидент произошёл в концe ноября. Тогда актриса с множественными травмами обратилась к врачам. Сотрудники медучреждения осмотрели женщину и направили её в травматoлогическое отделение для более подробного обследования. Девушкa рассказала медикам, что её избили.

У 32-летней пациентки были диагностировaны закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, мнoжественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Позже данную информацию о пациентке передали в полицию.

Ранее сообщалось, что боец ММА, участник поединков Hardcore Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. Когда Алиса решила расстаться с Кулинским, тот нашёл её на улице и снова избил. Девушку прооперировали и вставили в руку металлический штифт. Потерпевшая написала заявление в полицию.