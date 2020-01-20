https://static.news.ru/photo/c83c3552-3b88-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бочкарёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Наталья Бочкарёва, проходящая в качестве обвиняемой по делу о хранении наркотиков, искупила свою вину, переведя финансовые средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Данное заявление 20 января во время заседания Преображенского районного суда в Москве сделал дознаватель.

Бочкарёва загладила вину путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Организация занимается помощью детям, — передаёт слова дознавателя АГН «Москва».

В зале суда было озвучено, что в крови у артистки в ходе экспертизы не было найдено следов приёма запрещённых веществ.

Актрису остановили сотрудники ДПС в сентябре 2019 года, актриса находилась в состоянии опьянения. Пройти медосвидетельствование она отказалась, зато выдала имеющийся при ней кокаин. За отказ пройти экспертизу позже ее лишили прав и назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

Изначально артистка все отрицала, но в начале января стало известно, что она признала вину и сама попросила прекратить против нее уголовное преследование.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Преображенский суд Москвы прекратил уголовное дело актрисы Натальи Бочкарёвой и назначил штраф.