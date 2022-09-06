Актриса Асмус не пришла в суд по делу о дискредитации армии

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актриса Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус не явилась в московский суд на рассмотрение протокола о дискредитации российской армии, передает РИА Новости. Судебное заседание началось в отсутствие актрисы, ее интересы представляет защитник.

Кристина Асмус не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение протокола, составленного в отношении нее за дискредитацию российской армии, — отмечает агентство.

Максимальное наказание, которое может грозить артистке за подобное правонарушение — штраф 50 тысяч рублей. Отмечалось, что заседание по этому делу состоится 6 сентября, а поводом для него стала публикация Асмус в соцсетях о спецоперации на Украине. О каком именно посте идет речь, не уточняется.

В середине мая административный протокол о дискредитации ВС РФ был составлен после концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой. В августе стало известно, что адвокат музыканта Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.