https://static.news.ru/photo/22ecef6e-d531-11e9-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.greenpeace.org

Экологические активисты Greenpeace вторые сутки блокируют разгрузку импортного угля в порту Гданьска.

По данным пресс-службы польского отделения организации, десять человек провели ночь на кранах в угольном терминале. Они призывают правительство Польши одобрить план отказа от использования этого полезного ископаемого к 2030 году.

Несколько дней назад активисты своим судном заблокировали подход к месту разгрузки корабля с углём, прибывшего из Мозамбика. В итоге были задержаны 20 человек. Двоим из них, среди которых капитан — гражданин Испании, прокуратура намеревается предъявить обвинения.

Ранее News.ru писал, что по подсчётам экспертов Greenpeace, на пройденных огнём сибирских территориях жили более 5500 соболей, 300 медведей, 2700 диких северных оленей и 1500 лосей. Тем, кто остался в живых, можно помочь, ограничив в тех местах квоту на охоту и сократив лесные вырубки.