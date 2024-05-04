Активисты доставили пасхальные куличи жителям прифронтовых районов ДНР

Активисты российских волонтерских организаций доставили в прифронтовые районы Донецкой Народной Республики пасхальные куличи, сообщает РИА Новости. В частности их получили жители населенных пунктов Спартак, Веселая, Крутая Балка и Донецк Северный. Заместитель руководителя донецкой общественной организации «Молодая Республика» Микаэль Минасян подчеркнул, что волонтеры решили провести акцию, так как далеко не у всех жителей ДНР есть возможность самостоятельно испечь или купить кулич.

Не у всех жителей есть возможность сейчас там либо самостоятельно испечь, либо купить в магазине, поэтому здесь волонтеры помогают насколько это возможно, — рассказал он.

Как сообщалось ранее, делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь, сошедший в иерусалимском храме Гроба Господня. Миссия фонда возвращается в Россию на самолете. Отмечается, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву ночью 4 мая на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

В Великую субботу, предшествующую Воскресению Христову, тысячи россиян посещают православные храмы. Священнослужители Данилова монастыря ранее провели божественную литургию, после которой прошла традиционная церемония освящения пасхальных куличей и яиц.