https://static.news.ru/photo/751e1078-2334-11ea-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Российские активисты молодёжной организации Fridays For Future Фото: fridaysforfuturerussia/vk.com

Участник движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг Аршак Макичян арестован в Москве на шесть суток.

Соответствующее решение вынесено Мещанским судом столицы, который признал активиста виновным в нарушении правил публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Речь идёт о пикете 25 октября на Суворовской площади. По словам Макичяна, вместе с двумя единомышленниками он неоднократно пытался согласовать акцию, но им каждый раз отказывали. Тогда они решили провести пикет без разрешения мэрии. В ходе самой акции полицейский не предложил ему убрать баннер и уйти, а сразу задержал, сообщает ВВС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Швеции осудили 40-летнего местного жителя, который угрожал расстрелять Тунберг. Его приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.