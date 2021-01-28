Активист Котов арестован за неповиновение полиции

https://static.news.ru/photo/4a447796-615b-11eb-8d6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активист Константин Котов арестован Солнцевским судом Москвы за неповиновение полиции в аэропорту Внуково, куда 17 января прилетел из Германии блогер и оппозиционер Алексей Навальный. Котов признан виновным по статье 19.3 КоАП РФ.

Он был задержан накануне, 27 января. По словам его адвоката Михаила Бирюкова, на Котова был составлен протокол за встречу Навального в аэропорту — тогда Константина задержали вместе с другими активистами, сообщает «Интерфакс».

В среду, 27 января, стало известно, что Котов пропал. Он вышел из дома, чтобы забрать заказ из магазина, однако в торговой точке так и не появился и с тех пор не выходил на связь. Теперь появилась некоторая ясность в его судьбе. Впрочем, пока не сообщается, где он находится.

В 2019 году Котова осудили по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), известной как «дадинская». До этого момента единственным осуждённым по этой статье был Ильдар Дадин. Позже Верховный суд отменил приговор.

Следствие считает, что Котов более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.

В апреле 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор Тверского суда Москвы, который приговорил Котова к четырём годам в колонии общего режима. В результате ему назначали наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель профсоюза «Альянс врачей», соратница блогера и оппозиционера Алексея Навального, врач-офтальмолог Анастасия Васильева задержана после обысков в своей квартире. Также обыски прошли непосредственно в квартире блогера, в студии «Навальный LIVE», где в тот момент находилась юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь.

Кроме того, пришлось общаться с полицией пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Соболь, а также брат оппозиционера Олег Навальный задержаны на 48 часов.