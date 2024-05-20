«Гееборец» попал на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России Суд оштрафовал активиста Булатова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

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Тверской суд Москвы оштрафовал активиста Тимура Булатова на 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В суде не уточнили суть претензий к правонарушителю.

Суд признал виновным Булатова Т. Г. по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан) и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, — сказали в суде

8 мая стало известно, что на Булатова составили протокол за дискредитацию российской армии. Сам Булатов утверждает, что не писал ничего дискредитирующего армию. Он добавил, что проигнорировал вызов на допрос.

Булатов неоднократно писал жалобы на ЛГБТ-персон (движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена). Мужчина называет себя «гееборцем». По словам доносчика, после его заявлений было уволено около 60 учителей нетрадиционной ориентации, которых он обнаружил через соцсети.

В апреле стало известно, что Следственный комитет проверит блогера Гоар Аветисян на экстремизм. На нее пожаловался казахстанский правозащитник Антон Бударов, который считает, что она дискредитировала Россию и заслужила наказание. Визажист в своих соцсетях высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана и поставила ссылку на страницу двоюродного брата погибшей — Айтбека Нукенова. Бударов усмотрел в этом экстремизм, поскольку упомянутый мужчина известен своими антироссийскими взглядами.