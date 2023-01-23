Звезде «Ленкома» потребовалась экстренная медицинская помощь «112»: супруга Збруева вызвала актеру экстренную медицинскую помощь из-за болей в груди

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Збруев

Telegram-канал «112» сообщает, что советскому и российскому актеру театра и кино Александру Збруеву вызвали экстренную медицинскую помощь. По информации издания, 84-летний артист почувствовал себя плохо несколько дней назад, у него поднялось давление и начались боли в груди.

Как пишет «112», его супруга вызвала врачей, которые оказали помощь на дому. От госпитализации Збруев отказался.

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