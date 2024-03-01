Актера из «Ранеток» задержали с наркотиками SHOT: актера Яковлева задержали в Москве с мефедроном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве задержали российского актера Юрия Яковлева, известного по работе в «Ранетках». По информации канала, у мужчины нашли мефедрон, который он пытался спрятать в сугроб.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в столичном районе Ясенево, когда полицейские патрулировали округу. По данным канала, правоохранители заметили мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Как указано в публикации, силовики нашли в снегу сверток с веществом, а экспертиза показала, что это мефедрон общей массой примерно два грамма.

По информации канала, правоохранители задержали мужчину, который оставил сверток с наркотиками. SHOT пишет, что им оказался 31-летний актер Юрий Яковлев, сыгравший Мишу Семенова в сериале «Ранетки». По сведениям канала, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. По информации канала, актера остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно. Как писал канал, сам актер заявил, что пакетик с наркотиками подобрал случайно во время прогулки с собакой, так как думал, что это проделки догхантеров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.