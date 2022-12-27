Актеру Анатолию Белому предрекли одиночество за рубежом Актер Тесля-Герасимов предрек одиночество уехавшему за рубеж Анатолию Белому

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Георгий Тесля-Герасимов

Уехавший из России актер Анатолий Белый потерял большинство своих друзей, поскольку за рубежом все сбежавшие из страны рискуют остаться в одиночестве, считает его коллега Георгий Тесля-Герасимов. Артист, который отправился добровольцем в Донбасс, заявил «Народным Новостям», что на чужбине россиян ждет рост недоверия со стороны своих соотечественников. Однако Тесля-Герасимов призвал не судить таких людей слишком строго.

Я не знаком с Белым, не знаю его лично, потому что мы нигде вместе не работали. Но время покажет. Скорее всего, сбежавшие актеры могут остаться в одиночестве. Это касается не только артистов, но и всех граждан, которые сбежали за рубеж, — заявил Тесля-Герасимов.

Актер добавил, что сбежавших из страны «не стоит поднимать на вилы и сжигать на кострах». По его словам, «этим занимаются компетентные органы». Тесля-Герасимов считает, что покинувшие Россию «поступили не совсем честно», однако у каждого человека, по его мнению, «всегда есть шанс одуматься». И если они решат вернуться, не нужно препятствовать этому желанию, полагает он.

Пусть возвращаются, с ними будет проводиться беседа и работа. Почему бы их не пустить? Они же здесь родились, здесь их Родина. Я не могу сказать, что они предатели, — признался актер.

Анатолий Белый, покинувший страну после начала специальной операции РФ на Украине, поначалу заявлял, что прекрасно себя чувствует на новом месте, но недавно признался, что его печалит факт потери большинства друзей. Однако актер не собирается ничего с этим делать, по его словам.