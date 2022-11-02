Актер Оскар Кучера рассказал, что делать не согласным с властью россиянам Актер Кучера: не согласным с властью россиянам лучше уехать из страны и молчать

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Оскар Кучера

Не согласным с позицией своей страны гражданам лучше уехать из нее и молчать, считает актер Оскар Кучера. В беседе с «Царьградом» он заявил, что утратил уважение к лицам, которые сбежали из России и при этом «гадят», а также к тем, кто продолжает это делать, оставаясь в стране.

Если ты не принимаешь позицию своей страны, лучше уехать из неё и молчать. Так будет честнее, — уверен Кучера.

Актер согласился с высказыванием Сергея Бодрова и считает, что критика действий власти неуместна в период спецоперации, когда все россияне должны быть объединены «в единый кулак». Кучера также убежден, что Россия борется не с Украиной, а с режимом, который был навязан в стране.

Мы боремся с режимом, который был принудительно установлен в этой стране. <...> А от того, что страдают простые украинцы, мне, конечно, очень больно, — сказал артист.

Актер и телеведущий ранее заявил, что призвать в рамках частичной мобилизации даже одну пятую часть от пяти миллионов российских силовиков было бы целесообразнее, чем простых людей, часть из которых практически не имеет отношения к армии. Артист отметил, что служащие силовых структур сдают нормативы каждую неделю и подготовлены лучше, чем обычные российские граждане. Более того, задача силовиков как раз и заключается в том, чтобы защищать страну, подчеркнул Кучера.