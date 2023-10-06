Актер Михайлов рассказал об отношениях Лисовской с умершим отцом Актер Михайлов выразил соболезнования Янине Лисовской из-за смерти отца

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Александр Михайлов

Очень жаль, что народный артист Константин Лисовский скончался, заявил NEWS.ru актер Александр Михайлов. По его словам, дочь советского певца Янина Лисовская очень любила своего отца и всегда трепетно к нему относилась.

Я с огромным уважением отношусь к Яне Лисовской, она замечательный человек, прекрасна сработала в фильме «Любовь и голуби». К сожалению, у нас не получилось лично встретиться после завершения съемок. Но я знаю, что она очень сильно любила своего отца. Я выражаю свои соболезнования по поводу его смерти. Для многих он артист, певец, но для нее родитель. Я понимаю, каково ей сейчас. Яна очень похожа была на своего отца, очень трепетно к нему относилась, мне очень жаль, — рассказал Михайлов.

Ранее стало известно, что Лисовский скончался на 91-м году жизни. Сообщение о смерти певца опубликовала его дочь, известная по роли в фильме «Любовь и голуби». По ее словам, артист ушел из жизни 4 октября.

До этого сообщалось о смерти народной артистки России Наталии Королевой. Актриса Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова ушла из жизни 3 октября накануне гастролей. Что стало причиной ее смерти, не уточняется.