Актер Краско впервые после госпитализации рассказал о своем состоянии Краско сообщил, что чувствует себя неплохо после госпитализации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актер Иван Краско

Актер Иван Краско в беседе по телефону со своим сыном Федором сообщил, что после госпитализации чувствует себя неплохо, видео разговора опубликовал Telegram-канал «78 | Новости». Артист отметил, что его хорошо лечат. Краско также посетовал, что не взял с собой в больницу радио.

Да как, сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала. Я в этот раз радио с собой не взял. Но ничего, я не скучаю. Говорят, еще недельку меня подержат. А так, все неплохо, — рассказал актер.

13 июля Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Как сообщила помощница артиста Дарья Пашкова, его отправили в реанимацию. До госпитализации Краско жаловался на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

15 июля Пашкова рассказала NEWS.ru, что состояние Краско улучшилось. Народному артисту провели операцию. Помощница также сообщила, что после операции у актера появились галлюцинации из-за наркоза.

19 июля Telegram-канал «112» сообщил, что в состоянии народного артиста России наблюдались значительные улучшения. По данным канала, актер уже самостоятельно сидит, обедает и общается с персоналом.