Умер актер Электротеатра Станиславского Актер Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет

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Актер Электротеатра Станиславского Кирилл Турутин скончался на 28-м году жизни, сообщает пресс-служба театра. О причинах ухода артиста из жизни не сообщается. В культурном учреждении отметили, что Турутин был талантливым человеком, активно участвовавшем в жизни театра.

Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин, — говорится в сообщении.

Турутин в 2020-м году окончил актерский курс петербургского мастера Вениамина Фильштинского, после чего стал выпускником Мастерской Индивидуальной Режиссуры МИР-6 Бориса Юхананова. Он играл в спектаклях «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки», участвовал в концертах театра и сблизился с коллективом театра, отметили в пресс-службе.

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