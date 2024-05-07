Актера Устинова проверит полиция из-за прослушивания матерных песен Соседи актера Руслана Устинова обратились в полицию из-за громкой музыки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщил, что соседи актера и продюсера фильма «Вий» Руслана Устинова обратились в полицию из-за матерных песен. По данным источника, им не понравились композиции, которые он слушал.

Shot информирует, что соседи актера и продюсера пожаловались на несоблюдение режима тишины с 13:00 до 15:00. Руслан Устинов проживает в доме в деревне Милорадово. По данным канала, музыку, которую он включает, слышит не только он, но и соседи. Авторы публикации отмечают, что сам Устинов не собирается обсуждать с жильцами музыкальные предпочтения и оскорбляет соседей, которым не нравится его музыка.

Канал отмечает, что одна из таких перепалок была снята в апреле. Авторы поста уточнили, что ситуация не разрешилась и по сей день, потому они решили заявить в полицию и прокуратуру.

В конце марта стало известно о жителе Магнитогорска, который терроризировал семью бойца специальной военной операции. Мужчина в отместку за детский шум каждый день включал на полную громкость похоронный марш. Жена военного призналась, что сотрудники полиции приезжают на ее вызов, фиксируют нарушение тишины и уезжают.